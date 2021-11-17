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Isparta'da 30 yıllık özlem sona eriyor

Isparta'da 30 yıllık özlem sona eriyor
ISPARTA
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30 yıllık özlem sona eriyor
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’, “Gençlerimizi hem spora alıştıracağız hem de profesyonelleşmesi için altyapı oluşturacağız” sözü bir bir gerçekleşiyor.
Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle 16 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatları tamamlanırken, 17.’sinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Spor yatırımları arasında yer alan Emre Mahallesindeki Spor Kompleksinin yapımında da sona yaklaşılıyor. 
Gökçay mesirelik alanına çıkan yol üzerinde çalışmaları devam eden Emre Mahallesi Spor Kompleksi nizami standartlarda 76 x 113 metre ebatlarında futbol sahası, 2’li tip soyunma odası ve 500 kişilik çelik tribün ile sosyal kullanım alanlarından oluşuyor.
Futbol sahası zeminindeki su drenaj çalışmaları tamamlandı, 500 kişilik çelik tribün oluşturuldu, koltuklarının montajı bitirildi. Yine sahanın çevresindeki tel örgü çalışmaları da tamamlandı. Soyunma odalarının yapım çalışmaları devam ediyor.
Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay ile Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi de mahallelerine ve Isparta’ya kazandırılan spor tesisleri için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in mahallelerine ve Isparta’ya futbol sahası kazandıracağı sözünü yerine getirdiğini söyleyen Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, “2019 seçimlerinde Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen aday olduğunda mahalle halkımıza futbol sahası kazandıracağız demişti. Bizim için en büyük yatırım buydu. Bu tesisin yüzde 80’i bitme aşamasında. Kapalı tribünümüz yapıldı. Şu anda sadece zemini kaldı. Bu sözünü yerine getirdiğinden dolayı mahallem ve şahsım adına Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 30 yıllık özlemimiz olan futbol sahamızın tamamlanmasına çok az kaldı. Burası sadece futbol amaçlı değil, binalarda ve mahallemizde oturan vatandaşlarımız güvenli ortamda sporlarını yapabilecekler. Çocuklarımız buradaki güvenli bir ortamda kendilerini geliştirecekler” dedi.
Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi de “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, sadece burası değil, kentin birçok mahallesine semt sahaları ve farklı sahalar kazandırıyor. Burası hem Emrespor’un hem de Isparta halkının kullanabileceği bir saha oldu. Spor yapmak isteyen vatandaşlar için de burasının ayrı bir avantajı var. Tesis Gökçay’da dağın altı olduğundan temiz hava ve oksijenin bol olduğu bir yer. Spor zaten sağlık için yapılıyor. Spor için en müsait alana bu tesis yapılıyor. Keçeci Mahallesi sınırlarında olması bizi de mutlu etti. Bu yatırımdan dolayı Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


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