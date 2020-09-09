Isparta'da eczacılar grip aşısı talebine yetişemiyor



Koronavirüs salgını, vatandaşların grip ve zatürre aşısı için Eczacılara olan talebini artırdı. Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Esra Nemli Kurtbolat, Türkiye için sipariş edilen aşı sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.





Türkiye'de her yıl ekim- mart aylarında vurulan grip aşısı ile ilgili talepler bu yıl erken başladı. Tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar grip ve zatürreye karşı koruyucu olan aşılara yöneldi. Eczaneler talep patlaması karşısında çaresiz kaldı.







Isparta 15. Eczacı Odası Başkanı Ecz. Esra Nemli Kurtbolat, bu şartlarda aşı talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi. Oda Başkanı Kurtbolat, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:







"Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Grip aşısının koruyuculuğu 6-8 ay olduğundan her yıl tekrarlanması gerekmektedir.



Grip aşının yeterince tedarik edilip edilemeyeceği ile ilgili hastalarımızın endişesini anlıyoruz. Ancak bizlere iletilen bilgi bu yıl da geçen yıla yakın miktarda aşı geleceği yönünde. Covid _ 19 pandemisi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de grip aşısına talep artmış durumda. Bu da maalesef eczanelerimizde, hastalarımızın aşı taleplerine yetişme konusunda sıkıntı yaşayabileceği anlamına geliyor.



65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalarımıza aile sağlığı merkezlerinde zatürre aşısı ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Grip aşısı ise eczanelerimizden temin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi risk grubundaki 65 yaş üstü hastalarımızın, gebelerin, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik rahatsızlığı olanların ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmaları yönündedir. Grip aşısının sayısının artırılması yönünde Sayın Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi görüşmeler devam etmektedir.



Ancak grip aşısı sizleri sadece grip hastalığından korur. Covid-19 farklı, hızlı bulaşan bir hastalıktır. Koronavirüsten korunmanın en etkin yolu, uzmanlarımızın da söylediği gibi maske, mesafe ve hijyendir. Bu kurallara kesintisiz bir şekilde uyulmasını tavsiye ediyoruz. Sağlığınız için mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmanızı, hasta kişilerle temas etmemenizi, dengeli ve sağlıklı beslenmenizi, hareketli yaşam ve düzenli uyku ile bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanızı tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz."