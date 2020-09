Özhaseki: “Başarılı bir yönetim ortaya konduğunun şahidiyim”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından gerçekleştirilen yatırımları yerinde inceledi. Özhaseki, “Hem projeler, hem de halkla ilişkiler konusunda çok başarılı bir yönetim ortaya konduğunun şahidiyim. Şükrü Başkanın bütün işlere müdahil olarak Isparta’nın her türlü sorununu çözecek şekilde büyük yükün altına girdiğini görmekten ve gayretinden dolayı mutluyum” dedi.



Birkaç günden buyana uzman ekibinin Isparta’da olduğunu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesi vaatlerini, gelinen noktayı, yaptığı faaliyetleri izlediğini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, kendisinin de iki gündür projeleri gezdiğini, bilgiler aldığını söyledi. Özhaseki, “Hem projeler, hem de halkla ilişkiler konusunda çok başarılı bir yönetim ortaya konduğunun şahidiyim. Genel merkez yetkilisi olarak bundan da son derece mutluluk duyuyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, iki günlük Isparta programını tamamladı. Program kapsamında Isparta Belediyesi tarafından yapılan, devam eden ve yapılacak projeler hakkında brifing alan Özhaseki, sahada da çalışmaları gördü. Bu kapsamda Kaymakkapı Meydanı Projesi, Matbaalar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırması, Üzüm Pazarı Projesi çalışmaları ile birlikte yılların kanayan yarası Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) ile şehrin turizm cazibe merkezi haline gelecek olan Millet Bahçesi Projesinin yapılacağı tren garında incelemelerde bulundu.

ITKM inşaat alanında incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF’nin kayyum heyeti temsilcileri eşlik etti.

Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaptığı çalışmaları, projeleri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Isparta’nın kanayan yarası haline gelmiş, şu sebepten, bu sebepten çok önemli değil, ama bekleyen bir takım da inşaatlar var. Bunlardan birisi de ITKM. Burası milli servet. Bu yapının böyle kalması kabul edilemez bir durum. Yeniden ele alınıyor olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla TMSF’nin devreye girip büyük yükü kaldırmak için gayret içesinde olmaları da takdire şayan bir durum. Ellerine sağlık, Allah razı olsun” dedi.

ITKM’ye doğru bir misyon yüklenip çalıştırılacağı sürenin yaklaştığını dile getiren Özhaseki, istişarelerin devam ettiğini belirtti. Özhaseki, “Şahsen Şükrü Başkanın bütün işlere müdahil olarak Isparta’nın her türlü sorununu çözecek şekilde büyük yükün altına girdiğini görmekten, gayretinden dolayı mutluyum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

ITKM haricinde diğer yapılan yatırımları değerlendiren ve ne gibi destekler yapılacağı noktasında da değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Şükrü Başkanın su meselesine el atması, kokuyu gidermek amacıyla arıtma tesisinde bir takım çabalarda bulunması da çok iyi bir iş. Döndüğümde de bu işlerle ilgili üzerime bire bir görevler aldım. Yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı bire bir arayacağız. Bu konulara bakanlarımızın da sıcak bakacaklarını biliyorum. Bu konularda da doğru adımlar atılacaktır, bu Isparta için olmazsa olmazdır” dedi.

Isparta’daki arıtma tesisinin 20 sene kadar önce yapıldığından bahseden Özhaseki, tesislerde bazı sorunlar olduğunu dile getirirken, bunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi. Özhaseki, “Bu arıtma tesisinin çalışmaya başladığı zaman bir takım pis kokulardan, çevreyi tahrip etmekten de kurtulmuş olacağız. Bunun gibi projeleri birlikte istişare ettik” ifadesinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Ankara’ya her geldiğinde konuları istişare ettiklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Doğru işler yapıyor, inşallah bundan sonrada devam eder. Özellikle tarihi evlerin restorasyonu da gayet güzel bir proje. Isparta’nın merkezindeki o çarşıların tarihi dokuların aslına uygun bir şekilde restore edilmesi, açığa çıkarılması da esnafımızın işlerini biraz daha artıracaktır” görüşlerinde bulundu.