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EĞİRDİR VE ELAZIĞ ARASINDA SEVGİ KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ ATILDI

EĞİRDİR VE ELAZIĞ ARASINDA SEVGİ KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ ATILDI
ISPARTA
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EĞİRDİR VE ELAZIĞ ARASINDA SEVGİ
KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ ATILDI.
 
BURDUR-ISPARTA  ELAZIĞLILAR DERNEĞİ BAŞKANI
AHMET ÇAĞLA’DAN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.
 
Merkezi Burdur’da bulunan Burdur-Isparta Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet ÇAĞLA Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü ziyaret etti.
Burdur-Isparta ve çevre illerde yaptığı faaliyetlerle isminden sıkça söz ettiren Dernek Başkanı Ahmet ÇAĞLA;  ‘Eğirdir’de olmaktan mutluluk duyuyorum, öncelikle misafirperverliklerinizden dolayı teşekkür ediyorum, derneğimizin amacı birlik ve beraberlik noktasında önce kardeşliği sağlamak, ben değil biz olma yolunda daima hizmet etmiştir. Biz hiçbir zaman derneği kullanmadık, derneğimiz bizi kullandı.  780 bin metrekare vatan toprağı hepimizin düşüncesi ile bütün illere kültür ve sosyal faaliyetler başta olmak üzere insanlarımız arasında bir sevgi köprüsü kurmaktır.  
Eğirdir’de faaliyete geçirdiğiniz Elektrikli Tekne başta olmak üzere, halkınız için vatandaşların dinlenmesi için yaptığınız faaliyetleriniz takdire şayandır. Sizin güler yüzünüz ve samimiyetiniz, misafirperverliğiniz için derneğimiz adına şükranlarımı sunarım. İnşallah önümüzdeki süreçte Elazığlılar Derneği olarak çatısı altında olan bütün kardeşlerimizi en kısa zamanda Eğirdir’e getirip bu cennet ilçenizi tanıttıracağız, Eğirdir ve Elazığ arasında sevgi köprüsünü kuracağız, bugün temeli atılmıştır. ‘dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise Elazığlılar Derneğinin güzel faaliyetlerini, birlik ve beraberliğini takdir ediyorum, Eğirdir’imiz her zaman siz değerli misafirlerini ağırlamaya hazırdır, nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum.’ dedi.
Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet ÇAĞLA Başkan Veli GÖK’e Elazığ’ın simgesi olan Harput Kalesinin içinde bulunduğu  Çayda Çıra plaketini ve Elazığ’la ilgili materyalleri takdim etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
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