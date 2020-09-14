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ISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACI

Isparta'nın köylerinde öğrenciler uzaktan eğitimden mahrum kalmayacak

ISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACI
ISPARTA
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ISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim -bilişim ağının yaygınlaştırılması talimatının ardından harekete geçen Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü özellikle köylerde yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla eğitim bilişim ağı mobil destek aracı hazırladı.
Teknolojik imkânları kısıtlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan destek aracı öğrenci ve velilerden ilgi görüyo. Velilerin talepte bulunması üzerine araç köylere giderek öğrencilere hizmet veriyor. Eğitim Bilişim ağı Mobile destek aracı yüz yüze eğitimler başlayana kadar köylerdeki dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarına destek sağlayacak. 150'ye yakın okulda kalıcı Eba noktaları oluşturduklarını belirten Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşması için üç ilçede Eba mobil destek aracının hizmet verdiğini söyledi.

İl Milli Eğtim Müdürü Ömer Yılmaz: ''Şimdi kalıcı Eba noktalarımızı okullarımızda oluşturmuştuk bunu sayısı 150'ye kadar ulaşmış durumda. Bunun dışında Tabii dezavantajlı olan yerlerdeki çocuklar için de eba'ya ulaşma noktasında bir hazırlık yapmamız icab ediyordu. Bizde il merkezimizde bir tane Yalvaç ve Gelendost'da da birer tane olmak üzere 3 tane gezici eba noktası oluşturduk. Araçlar içerisinde tabletleri miz var ve taşıyıcı internetimiz de olacak. inşallah bu çocuklarımıza köyde mezra da internet imkanı olan yerlere araç  gönderip çocuklarımızın eba'dan faydalanmaları sağlayacağız.'' Dedi.
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