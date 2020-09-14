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Başkan Başdeğirmen, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun”

Başkan Başdeğirmen, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun”
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” 
 
Ahilik Haftası Kutlama etkinlikleri kapsamında Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.
 
14-21 Eylül tarihleri arasındaki Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiklerini dile getiren Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, korona virüsü dolayısıyla bu yıl ki kutlamaları kısıtlı bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Ahilik ile ilgili bilgiler veren Tural, “Ahilik birlik beraberlik, dayanışma ve ticareti ahlaki ölçüde özendirendir. Ahilik ayrıca, hoşgörü, dayanışma ve ticaretin, ahlakında sembolüdür. Ahiliği gelecek nesillere, çırak, kalfalara geçmişimizi, özümüzü aşılamak ve unutturmamak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bu vesile ile bizim pirimiz olan Ahi Evran Veli hazretlerini de rahmetle minnetle anıyoruz. Ahi Evran Veli’nin sözlerinin unutulmaması için bizler elimizden geldiği kadar söylemlerimize devam ediyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve esnafın Ahilik Haftasını kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaflığın ne olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu bilen bir kişi olduğunu dile getirdi. Çocukluğundan bu yana esnaf dükkanlarında büyüyerek bugünlere geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ahilik, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, hoşgörülü, fedakar olmak gibi tüm karakter ve davranışları içine alan geniş kapsamlı bir esnaflık. Esnaflığı bu şekilde düşünerek yapan vatandaşlarımızın diğer insanlara karşı etkisi de çok fazla oluyor. Esnaflık şehirlerin gelişmesiyle de çok önemli. O bölgede, o ilde yaşayan insanların dışında onların hayat şartlarına katkı veren kuruluşlarda çok önemli. Bunlardan birisi de belediye. Sizlerin verdiği vergilerle hizmet ve yatırımlar yapıyoruz, yangına koşan itfaiyenin köpüğünü alıyoruz. Esnafımız ne kadar vergi verirse belediyemiz o kadar hizmetini arttırıyor, sizlere hizmetini veriyor” görüşlerinde bulundu.
Ahilik geleneğinin devam ettirildiğini ve bunun da her yıl düzenlenen programlarla kutlandığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Gerçekten bu çok önemli. Yılmadan, yorulmadan ahiliğin güzelliklerini anlatıyorsunuz bizlere yaşatıyorsunuz. Bunu devam ettirebilmek, gençlerimize, çocuklarımıza anlatabilmek önemli. Bizler Anadolu geleneklerini çok iyi bilen, o geleneklerle yaşayan insanlarız. Yeni yetişen çocuklarımız bunları bilmeyebilir. Bu etkinliklerle o çocuklarımız gençlerimiz de ahilikle ilgili bilgi sahibi oluyor. Gençler ahilik nedir? diye soruyor. Ahilik, dürüstlüktür, ahlaktır, hoşgörü, sevgidir, birlik beraberliktir dendiği zaman bu olayın ne olduğunu anlıyor. Bu anlamda sizin yaptığınız bu çalışma çok önemli. Ahilik kuralları ile beraber yaşamayı öneren Ahi Evran Veli’yi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Belediye olarak her zaman meslek örgütleriyle iyi ilişkiler içerisinde olduklarına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Meslek örgütlerinin vatandaşlarımıza vermiş olduğu hizmetlerde destek olmak zorundayız. Onların sürekliliğini bizler sağlamak zorundayız. En büyük paydaş belediyedir. Esnafımız ruhsatını, iznini belediyeden alıyor. Bir vatandaşa karşı yanlış bir tutumu varsa karşısına belediye çıkıyor. Belediye esnafla her zaman iç içe. Bu birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Daha nice yıllar bu etkinlikleri kutlamak nasip olsun. Bu güzel günde bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin, helalinden bol kazançlar nasip etsin” dedi.
Ziyaretin ardından Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ahilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Ahi Evran-ı Veli’nin Ahilik nasihatının üzerinde yazılı olduğu bir tablo hediye etti.
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