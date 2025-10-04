Isparta'da Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Isparta İl Merkezi ve İlçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde;
(1) Göçmen Kaçakçısı (Organizatör),
(1) Aranan, yabancı uyruklu şahıs,
(81) Yabancı uyruklu şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatılmış, bu işlemler sonucunda (15) düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.