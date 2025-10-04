Isparta’da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Aksaray’da Yakalandı

Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda 30 Eylül 2025 tarihinde dolandırıcılık olayı meydana geldi.

Olayın ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı aracın Aksaray’a gittiği tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde şüpheli araç durduruldu, içindeki 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerden birinin birden fazla dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanma veya satma ve parada sahtecilik suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.



