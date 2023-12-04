Isparta'da Dünya Engelliler Günü Çelenk Koyma Töreni Gerçekleştirildi

Isparta'da faaliyet gösteren engelli dernekleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda anlamlı bir çelenk koyma töreni düzenledi. Törene Vali Aydın Baruş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, engelli dernekleri temsilcileri ve üyeleri katılım gösterdi.

Engelli dernekleri adına, 6 Nokta Köreler Derneği Başkanı İsmail Er ve Kansev Dernek Başkanı Cemaliye Bardakçı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin son bölümünde ise Ortopedik Engelliler Derneği Onursal Başkanı Ramazan Erdoğan, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinlik, engelli bireylerin toplumda hak ettikleri değeri bulmalarına ve farkındalık oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Törende bir araya gelen katılımcılar, engellilerin yaşam kalitesini artırmak adına ortak çabaların önemine vurgu yaparak, dayanışma ve anlayışın güçlendirilmesini destekledi.



























