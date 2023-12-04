Isparta Mevsimlik Geçici İşçi Alımı Başlıyor!

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, 2 Ocak-29 Mart 2024 dönemi için mevsimlik geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 5 Aralık Salı gününden itibaren 5 gün süreyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İlanın kura çekimi ise 14 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Alım yapılacak birim ve görev listesi şöyle: