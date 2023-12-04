Isparta, 404 Milyon Dolar İhracatla Zirvede!

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, kasım ayında 30 milyon 495 bin dolar değerinde gerçekleşen ihracatla birlikte, ocak-kasım döneminde toplamda 404 milyon dolarlık bir ihracat başarısına ulaşıldığını duyurdu. Çelik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta %10'luk bir düşüş yaşandığını belirtti.

Başkan Çelik, sektörel bazda en çok ihracatın madencilik ürünlerinde gerçekleştiğini açıklarken, meyve-sebze mamulleri, yaş meyve-sebze, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri gibi sektörlerde de önemli başarılar elde edildiğini ifade etti.

En fazla ihracat yapılan ilk beş sektörü sıralayan Çelik, bu listeye yaş meyve-sebze, madencilik ürünleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin girdiğini belirtti.

Ayrıca, kasım ayında en fazla ihracatın 8 milyon 525 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldığını kaydeden Çelik, toplamda ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Hindistan ve Fransa'nın ilk beş sıradaki ülkeler olduğunu açıkladı.

Isparta'nın 404 milyon dolarlık ihracat başarısıyla, üretim, istihdam ve dış ticarette önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Başkan Çelik, bu başarıda emeği geçen tüm üyeleri ve sanayicileri tebrik ederek, başarıların devamını diledi.