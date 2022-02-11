8 şubat 2021 tarihinde başladığım ve bir yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Kaymakam Vekilliği görevimi tamamlamış bulunmaktayım.Geçen bir yıl içerisinde Yenişarbademli’de bulunmaktan ve çok kıymetli Yenişarbademli halkına hizmet etmekten, sorunların çözümüne katkı sağlamaktan, istek ve önerilerin karşılanması noktasında emek ve mesai vermiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım.Görev yaptığım süre içerisinde şahsıma ve yapılan çalışmalara ilgi ve destek sağlayan ,deneyim ve tecrübelerinden yararlandığım Sayın Valimize, ilimizin çok değerli Mülki İdari Amirlerine,Belediye Başkanımıza, birlikte mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, baş tacımız Gazilerimize, Şehit yakınlarımıza ve Yenişarbademli halkına şahsıma gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle sizlere veda ederken görev yaptığımız sürede var ise hakkım herkese helal olsun, sizlerden de haklarınızı helal etmenizi bekliyor, en kalbi duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Allah’a emanet olun.Resul TUTAY