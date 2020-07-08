ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ

VATANDAŞ SOKAĞI DEĞİL DÜĞÜN SALONLARINI İSTİYOR











01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düğün salonları belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başladı. Bununla birlikte evlenecek çifler,aileler düğüne gelecek misafileri en güzel şekilde ağırlayacak vede en önemlisi hijyen kurallarına uyan,halk sağlığının ön planda tutan ve her türlü hijyen önlemi alan salonları tercih ediyor.Örneğin Isparta'da vatandaşlar düğün salonunu tutmadan önce :''' gibi sorular soruyor. Sokak düğünlerinde kontrollerin çok zor, hatta imkansız olduğundan dolayıda Isparta'da ki vatandaşlar düğünlerini sokakta değil, salonlarda yapmak istiyor. Çünkü hem hijyen açısından önemli hemde düğün salonlarında 24:00'a kadar izin var. Sokak düğünlerinde ise bu süre 21:00'a kadar.