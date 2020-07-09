TEİAŞ'tan yapılan duyuruda "TEİAŞ'ın iletim Şebeke Çalışması Sebebiyle 10.07.2020 Tarihinde 02:00-03:00 Saatleri Arasında Isparta Merkez, Küçükhacılar, Büyükhacılar, Yazısöğüt, Direkli, Küçükkışla, Çukurköy, Güneyce, Kocabeli, Savköy, Aliköy, Bozanönü, Kuleönü Mahalleleri ile Atabey, Gönen ilçe ve Mahallerinde Elektrik Kesintisi Planlanmıştır. Teiaş'ın Çalışma Saatleri Şartlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir, Çalışma Ertelenebilir. Çalışmanın Erken Bitmesi Halinde Planlanan Saatten Önce Enerji Verilecektir" denildi.