Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması

Muhterem Ispartalı Kardeşlerim;

Kovid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'ın almış olduğu karara göre; 2020 yılında hac ibadeti sadece Ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edilecek ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecektir.

Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumu Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca görüşülüp karara bağlanmıştır.

Buna göre:

1- 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredilmiştir.

2- 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir.

A- 2021 yılına Haccını Ertelemek İsteyenler:

Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1.000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecektir.

B- 2021 yılında Hacca Gitmekten Vazgeçenler:

Bu durumda olanlar ödemiş oldukları ücretlerin ise tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kur'a kat sayıları ile gelecek yıllarda kur'aya dahil edilecektir.

3- Ücret iadeleri; yapılan tercih sonunda alınacak “HAC ÜCRET İADE BELGESİ" ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydı ile 13.07.2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığı ile yapılacaktır.

4- Kayıt ve ücret iade belge işlemleri; il/ilçe müftülüklerinden, www.hac.gov.tr adresindeki e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden yapılacaktır.

2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülüklerden aldıkları dilekçe örneklerini uygun olarak doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde muhafaza edilecektir.

5- Erteleme,Vazgeçme ve Ücret iadeleri ile ilgili detaylı bilgi için İl veya İlçe Müftülüklerimize veya www.hac.gov.tr veya adresine müracaat edebilir, 0 246 500 33 36 ve 0 246 218 14 12 no'lu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 08.07.2020

Bayram ŞAHİN

İl Müftüsü