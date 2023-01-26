Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında il genelinde alan hakimiyetini arttırmaya, aranan şahısları yakalamaya ve suç önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; 23.01.2023 günü “” suçlarındanGün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan. isimli şahıs, il merkezinde yakalanarak aynı gün Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.Ayrıca; 01.01.2023 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde farklı suçlardan aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan () aranan şüpheli şahıs yakalanmış, () şahıs Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.