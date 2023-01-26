ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında il genelinde alan hakimiyetini arttırmaya, aranan şahısları yakalamaya ve suç önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; 23.01.2023 günü “Dolandırıcılık ve Fuhuşa Aracılık Etmek” suçlarından 20 Yıl, 6 Ay, 25 Gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. isimli şahıs, il merkezinde yakalanarak aynı gün Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.
Ayrıca; 01.01.2023 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde farklı suçlardan aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan (74) aranan şüpheli şahıs yakalanmış, (47) şahıs Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ