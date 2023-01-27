MÜJDE!: ISPARTA'NIN YENİ MARKASI TAMBALAJ AÇILDI!

Isparta'da '' Ambalajın Yeni Adı'' sloganıyla hizmete açılan Tambalaj'da tüm ürünler toptan ve perakende olarak satılmaktadır.

Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey ama herşey ''Ambalajın Yeni Adı'' Tambalaj'da...



Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler, mikrofiber bezler: Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler, Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar burada...üstelik ister toptan ister perakende şeklinde alın!

Katlanabilir karton kutular, Karton Koliler baskılı bantlar, Koli Bantları ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklar...

Genel ambalaj malzemeleri, perakende satış paketleri, Yemek paketleri, Dürüm poşeti...

Palet sarma ve streç film, Ambalaj bantları, Kabarcık sarma bantları, Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolar,

kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Tambalaj ile Paketleyin...!

Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.



Ambalaj Ürünleri Toptan - Perakende Satış ve Pazarlama

Adres: Davraz mahallesi Yeni Çarşamba Pazarı D Blok No:96

( Balıkçılar Sokağı ) Merkez ISPARTA



Web : tambalaj.com



İletişim Bilgileri:

Bilgehan ENGİNAR

0535 954 29 85



Bayram Altıntaş

0545 813 16 14





















































