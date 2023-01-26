Başkan Tural'dan Regaib Kandili mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ramazan ayının müjdecisi mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birlik Başkanı Ahmet Tural, İslam aleminin "Üç Aylar" diyerek özel bir önem verdiği ve Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının taçlanacağı Regaib Kandili’ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Başkan Tural, mesajında şunlara yer verdi:

“Kalplerimizin manevi doyuma ulaştığı mübarek üç aylar, dünya işlerinin ağırlığından bunalan ruhlarımızı dinlendirmek, Yüce Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsatlardır. Bu sebeple, mübarek üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu anlamda değerlendirmemiz gereken önemli gecelerden birisi de bu gece idrak edeceğimiz, af ve merhametin müjdecisi Regaib Kandili’dir. Bu geceyi, Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” hadis-i şerifinin de bilincinde olarak bol dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz. Aziz Milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta esnaf ve sanatkarlarımızı olmak üzere hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaib Kandilini kutluyorum”