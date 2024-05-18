Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olayını Çözerek Suçluları Adalete Teslim Etti

10 Mayıs 2024 tarihinde, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran E.K. isimli vatandaş, öğlen saatlerinde telefonunu kaybettiğini ve telefonunda şifre bulunmadığını bildirdi. Ayrıca, mobil bankacılık şifresinin telefon kılıfında yer aldığını belirten E.K., akşam saatlerinde yeni bir telefonla mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabından 100.000 TL'nin M.K. isimli şahsın İBAN hesabına aktarıldığını fark ederek şikayetçi oldu.

Olayın ardından hızla harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olan M.K., A.B., O.G. ve H.İ.B. isimli şüphelileri yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, A.B., O.G. ve H.İ.B. isimli şahıslar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.