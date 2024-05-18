**Isparta İl Jandarma Komutanlığı Büyük Bir Başarıya İmza Attı: Aranan Hükümlü Yakalandı**



İsparta İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürüttüğü başarılı istihbari çalışma ve takip operasyonları kapsamında önemli bir suçluyu daha adalete teslim etti. 17 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla, “3 ayrı Hırsızlık ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından hakkında 20 yıl 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, İsparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



İsparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir. Suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonla bir kez daha halkın güvenini kazandı.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

