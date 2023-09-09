Isparta'da 9 Ay Süreli İşçi Alınacak!

Program Portal Numarası 314601 Katılımcı Başvuru Tarihleri 11 Eylül 2023 – 15 Eylül 2023 Noter Çekilişinin YapılacağıTarihi- Saati 20 Eylül 2023 – 09:00- 17:00 Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – Isparta Merkez Başvuru Yapabilecek Yerler Yalvaç İlçe Merkezi ile bağlı Kasaba ve Köyleri Program Başlama – Bitiş Tarihi 02.10.2023-30.06.2024

İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde;9 aysüreli 13 kişilikçalıştırılmak üzere Toplum YararınaProgram düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişiler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamakŞartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde,aynı adreste ikamet edenlerden sadece biriprogramdan yararlanabilir.Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 17.103,48 TL(ONYEDİBİNYÜZÜÇTLKIRKSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Kamuoyuna önemle duyurur.