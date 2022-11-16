KIŞLIK İÇ GİYİM ÜRÜNLERİ SÜPER FİYATLARA HİRA İÇ GİYİM'DE

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Trednyol







Kış aylarının gelmesiyle dondurucu soğuklar iliklerinize kadar işleyip içinizi tir tir titretiyor, değil mi? Cevabınız "Evet ama yapacak bir şey yok." ise size süper bir haberimiz var:Kışın hasta olma sebeplerimizden biri kat kat giyinmek! Soğuktan korunalım derken üst üste giydiğimiz kıyafetler; sıcak ortamda fazla terlememize ve soğuk ortamda ise üşümemize, böylece hasta olmamıza yol açıyor. Halbuki termal içlikler, en az üç katlı yapıya sahip olduğu için sıcak ve soğuk dengesini kurarak nem transferini sağlıyor. Böylece terinizi, teninizde kurumadan diğer katlara iletiyor ve iliklerinize kadar ısınmanıza imkan tanıyor.