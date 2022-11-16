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Isparta'da termal içliklerde süper fiyatlar! Hira iç giyimde

Isparta'da termal içliklerde süper fiyatlar! Hira iç giyimde
ISPARTA
G.Tarihi: 16.11.2022 03:36
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Kış aylarının gelmesiyle dondurucu soğuklar iliklerinize kadar işleyip içinizi tir tir titretiyor, değil mi? Cevabınız "Evet ama yapacak bir şey yok." ise size süper bir haberimiz var: 

Kışın hasta olma sebeplerimizden biri kat kat giyinmek! Soğuktan korunalım derken üst üste giydiğimiz kıyafetler; sıcak ortamda fazla terlememize ve soğuk ortamda ise üşümemize, böylece hasta olmamıza yol açıyor. Halbuki termal içlikler, en az üç katlı yapıya sahip olduğu için sıcak ve soğuk dengesini kurarak nem transferini sağlıyor. Böylece terinizi, teninizde kurumadan diğer katlara iletiyor ve iliklerinize kadar ısınmanıza imkan tanıyor.

KIŞLIK İÇ GİYİM ÜRÜNLERİ SÜPER FİYATLARA HİRA İÇ GİYİM'DE
 Sıcacık bir kış için Hira İç Giyim'in yeni sezon iç giyim ürünlerini es geçmeyin! 
Isparta'da iç giyim sektörüne yön veren firma Hira iç giyim'in termal ürünleri soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak!
Isparta'da soğuk günlerde sıcacık kalmanızı sağlayacak tayt, içlik ve termal takım içlik çeşitleri çoraplar, şapkalar, eldivenler, atkılar, bereler, montlar ve eşofman takımları 2022'nin en trend modelleri Hira İç Giyim'de sizleri bekliyor. Hemde çok uygun fiyatlara satılıyor.
 Bu içliklerle hem spor yapabilir hem soğuktan korunabilirsiniz. Özellikle enerjik erkeklerin hızlı hareket temposuna özel tasarlanan bu ürün; yumuşak ve sağlıklı dokusuyla sizi sıcak tutmakla kalmaz, hareket anında vücudunuzda biriken terin de dışarı atılmasını sağlar. Vücut sıcaklığınızı dengede tutan bu ürünlere ulaşmak için tek yapmanız gereken aşağdaki iletişim bilgilerini kullanmak.

Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak ( Valide Cami yanı ) ISPARTA

intagram: /hira_ic_giyim_32/
Trednyol: Hira İç Giyim

Termal Alt: 70₺
Termal Üst: 75₺
 
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Isparta'da termal içliklerde süper fiyatlar! Hira iç giyimde
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