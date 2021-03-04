Denetim Seferberliği Başlıyor

Bilindiği üzere koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönemin adımları 1 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Isparta ise orta risk kategorisi olan sarı renkle bu mücadeledeki yerini aldı.Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve biran evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması açısından Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta’da uygulanacak tedbirlerin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri hazır bulundu.Vali Seymenoğlu toplantıda, vatandaşlarımızın bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sürdürmesinin; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun her kesiminin azami düzeyde uymasının önemine dikkat çekti. Vali Seymenoğlu açıklamasında 4 Mart Perşembe gününden itibaren denetim seferberliği başlatacaklarını söyledi.Toplantıda denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği için Isparta Valiliği koordinasyonunda kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odaları azami seviyede destek olacağı söylendi.Toplantıda ayrıca sarı kategoride olan Isparta’nın edindiği kazanımları, belirlenen tedbirlere uyulmadığı takdirde yüksek risk seviyesi olan turuncu hatta çok yüksek risk olan kırmızı kategoriye geçerek kaybedebileceği değerlendirilirken, düşük risk seviyesi olan mavi kategoriye geçebilmek için tüm vatandaşların bu mücadeleye destek olması istendi.