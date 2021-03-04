Pandemi döneminin başladığı günden itibaren Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak İl Merkezi ve İlçelerimizde bulunan gıda üretimi ve satışını yapan işletmelerde, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimiz sürdürülmektedir.Bu kapsamda, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli Gıda Kontrol Ekipleri tarafından, İl Merkezi ve İlçelerimizde ekmek üretimi yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yönünde gereğinin sağlanması için fırın işletmelerinde Gıda Kanunu kapsamında yasal uygulamalar gerçekleştirildi. Fırın işletmecileri ve çalışanları hijyen gereklilikleri doğrultusunda uyarılarak, bilinçlendirme amaçlı bilgilendirme eğitimleri yapıldı. Ayrıca tespit edilen olumsuzluklar ile ilgili olarak Gıda Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler uygulandı.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü