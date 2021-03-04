Bireysel Sulama Sistemlerine %50 Hibe Desteklemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan % 50 Hibe Destekli Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başlıyor.

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında hazırlanacak olan uygulama rehberi Tarım ve Orman Bakanlığının ( https://www.tarimorman.gov.tr) ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ( https://isparta.tarimorman.gov.tr) web sitelerinde yayımlanacaktır.

Yatırım konuları

1) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması

4) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

5) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

6) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

7) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Yukarıdaki yatırım konularına KDV hariç, hibe sözleşmesinde belirtilen mal alım tutarının %50'si oranında hibe desteği verilecektir. Toplam proje tutarının üst limiti 1.000.000 (bir milyon)-TL'dir Hibe başvurusundan yararlanmak isteyen çiftçilerimiz; 01 - 30 Mart 2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile başvuru da bulunabilecektir.

Başvurular Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

Eyup ADIGÜZEL İl Müdürü