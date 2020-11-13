En İyi Narkotik Polisi: Anne

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen “En iyi Narkotik Polisi: Anne” projesi eğitim serisinin Isparta’da 3’cüsü gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz ay açılışını yaptığı “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından annelere yönelik; uyuşturucu kullanımının henüz başlanmadan önüne geçme konusunda eğitim verildi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Rehber Eğitmeni Engin Çağlar, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukların koruma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığı’nın geliştirdiğini UYUMA uygulamasını tanıttı.Verilen eğitimin faydalı olacağını belirten anneler ise “ En iyi Narkotik Polisi: Anne projesine gönülden destek veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim çok akıcı ve faydalıydı. Eğitimde güzel örneklerle önemli bilgiler edindik. Bu bilgiler doğrultusunda gerek kendi çocuklarımız gerekse çevremizdeki evlatlarımızı daha iyi gözlemleme ve takip etme şansımız olacak. Eğitimde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.