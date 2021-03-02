ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden C.C. (59) isimli şahsın, izinsiz kazı yaptığı ve elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi alınmıştır.Adli makamlarla koordineli olarak düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüphelinin, evinde ve otomobilinde yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (340) adet metal obje, (49) adet sikke, (7) adet metal yüzük, (7) adet kolye, (1) adet bilezik olmak üzere toplam (404) parça malzeme ve define aramada kullanılan (1) adet dedektör ele geçirilmiştir.Ele geçen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuş olup, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.