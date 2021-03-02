GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN

ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN

91. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

ATA’ YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ (06 Mart 2021 Cumartesi Saat 10.00):

ÇELENK SUNMA TÖRENİ (06 Mart 2021 Cumartesi Saat 10.15):

Yürüyüş kortejinin gelerek yerlerini almasından sonra;

DİĞER ETKİNLİKLER :

Ata’ ya Saygı Yürüyüşüne katılacak mülki, askeri, adli erkân, üniversite mensupları, siyasi parti, oda, birlik, dernek, vakıf temsilcileri ve öğrenci grupları, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yerlerini almış olacaklardır.Kortej aşağıdaki sıraya göre teşkil edilecektir;1.Mehteran,2.Bayrak ve Flamalar,3.Tören Birliği,4.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı Yönetimi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı Yönetimi,5.Protokol,6.Mülki, askeri, adli erkân, SDÜ ve ISUBÜ Rektörlüğü mensupları,7.Siyasi Parti Başkanları,8.Okulların temsilci öğrenci grupları.a)Valilik,b)Türk Silahlı Kuvvetleri,c)Belediye Başkanlığınca,Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacaktır.2.Çelenk sunmayı müteakiben Atatürk Anıtı önündeki meşale yakılacak, verilecek işaret ile bir dakikalık Saygı Duruşuna geçilecek ve devamında İstiklal Marşı söylenecektir.3.Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma, Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN tarafından yapılacaktır.Belediye Başkanlığınca Sanal Ortamda Satranç Turnuvası düzenlenecektir.