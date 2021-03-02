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Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni genelge

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni genelge
ISPARTA
G.Tarihi: 02.03.2021 12:39
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Isparta Düğün Salonları
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Karar Tarihi  :   02/03/2021
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.03.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
 
01.03.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda, yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde, Koronavirüs (Covid-­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İlimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
 
1. Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil diğer eğitim kademelerinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin aşağıdaki şekli ile uygulanmasına,
- Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim verilmesine,
- Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze tam zamanlı eğitime devam edilmesine,
- İlkokullarda 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alınmasına,
- Ortaokul 5, 6, 7. Sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almasına,
- Ortaokul 8. Sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,
- Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıfların haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,
- Lise 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime almasına,
- Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,
- Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına,
 
2.Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 2020/102 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yapılan eklemeler dahil) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
 Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta içi günlerinde akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ise sürdürülmesine,
- Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmasına,
 
3.65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,
 
4.65 yaş üstüvatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençlerve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesine,
 
5. İlimizdeki Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarında belirlenen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya usulü ile çalışan kurumlar hariç olmak üzere (Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta, Kolluk Kuvvetleri, Güvenlik Personeli vb.) günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 08.30-17.30 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine,
6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürümesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı taktirde en az 3 (üç) gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,
 
7.Nikah ve nikah merasimi şeklindekidüğünlere, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,
Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az 3 (üç) gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,
 
8. Belirlenen kapasite oranlarına göre sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuk arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oran uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesine, yeme-içme yerlerinin 19:00-21:00 saatleri arasında paket servis veya gel-al şeklinde,21:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için Ek’ de verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatça görebileceği şekilde ilan edilmesine,
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
 
9. Girişlerinde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin, sabah 9.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine,
10. Pandemi süresince, tüm işletmelerin İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,
 
11. Pandemi süresince, tüm işletmelerin İl Hıfsızsıhha Kurulu Kararlarıyla alınan tedbirlere riayet etmemeleri halinde;
            - Birinci ihlalde uyarı,
            - İkinci ihlalde idari para cezası,
            - Üçüncü ihlalde 3 gün faaliyet durdurma,
            - Dördüncü ve daha sonraki her ihlalde 5 gün faaliyet durdurma cezası faaliyet alanına göre ilgili kurum tarafından uygulanmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
            Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 02.03.2021
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