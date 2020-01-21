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Isparta'da Davraz Kayak Merkezi Sizi Tutkunuzu Yaşamaya Davet Ediyor

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri...

Isparta'da Davraz Kayak Merkezi Sizi Tutkunuzu Yaşamaya Davet Ediyor
ISPARTA
G.Tarihi: 20.01.2020 12:53
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Davraz Kayak Merkezi Sizi Tutkunuzu Yaşamaya Davet Ediyor
20.01.2020
Ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Davraz’a akın eden ziyaretçilerin kimi doğum günü kutluyor, kimi kamelyalarda piknik yapıyor, kimi kızakla kayıyor, kimi yamaç paraşütü yapıyor, kimi ise tecrübesine göre 26 Km’yi bulan pistlerde doyasıya kayıyor. Ülkemizin çeşitli illerinden merkeze gelen kayak severler ve ziyaretçiler Davraz’ın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek Davraz’ın tadını çıkarıyor.

Bacasız Fabrika
Kırsal kalkınmaya sağladığı faydalar saymakla bitmeyen Davraz Kayak Merkezi yöre insanı için aslında bacasız bir fabrika gibi. Davraz Kayak Merkezi; Isparta’dan kayak merkezine giden yol üzerinde yerleşik olan köylere bir çok iş alanı sağlıyor, köylere ekonomik canlılık yaşatıyor. Çoğu köylü yol kenarlarında kızak kiralarken yine köylüler tarafından kurulan modern iş yerlerinde ise kayak takımı kiralamadan yeme içmeye kadar bir çok iş yeri faaliyet gösteriyor. Ziyaretçiler köylülerin yıl boyunca ürettiği doğal ürünlere de rahatlıkla ulaşıp satın alabiliyor.

Güvenlikten Ödün Verilmiyor
Sezonun bu en yoğun günlerinde Davraz Kayak Merkezinde ve merkeze giden yolda güvenlik ise en üst seviyede tutulmakta. Kayak merkezi yolunda modern görüntüleme sistemleriyle donatılan Jandarma araçları, vatandaşları durdurmadan gerekli sorgulama işlemlerini yapıyor ve şüpheli herhangi bir durumda derhal müdahale ediyor. Kayak merkezi içerisinde de Jandarma Arama Kurtarma Timleri tecrübeli personeliyle ve modern kar motorlarıyla olası kaybolma ve kaza olaylarına anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor.

Acil Sağlık Hizmeti
Güvenliğin yanı sıra diğer önemli bir konu ise acil sağlık hizmetleri. Davraz Kayak Merkezinde olası bir kaza durumunda 112 istasyonunda biri kar paletli olmak üzere 3 ambulans sağlık personeliyle birlikte merkezi ziyaret edenlere gün boyu  hizmet veriyor.

Konaklama ve Tesisler
Davraz Kayak Merkezinde her bütçeye göre konaklama imkanı bulunmakta. Merkezde;  4 yıldızlı ve 280 yataklı bir otel, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ait 84 yataklı bir Eğitim ve Uygulama Oteli ve 55 yataklı bir oberj otel bulunmakta. Isparta merkezine çok yakın olan kayak merkezine şehir merkezindeki otellerden de çok rahat bir şekilde gidiş geliş yapılabilmekte. Davraz Kayak Merkezinde günübirlikçi ziyaretçiler de unutulmamış. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  katkılarıyla İl Özel İdaresi tarafından yapımı bu yıl tamamlanan  günübirlikçi tesisleri merkeze gelen vatandaşlara nitelikli hizmet sunuyor. Günübirlikçi ziyaretçilerin kullanımı için yapılan ve bütün sosyal alanları bünyesinde barındıran tesisin 4 bin metrekare kapalı alanında; lokanta, kayak odası, ticari üniteler, oyun odası ve revir bulunuyor. Şu anda misafirlerine hizmet veren tesisin resmi açılışı ise 25 Ocak Cumartesi günü saat: 14:00’de ünlü müzik grubu Gece Yolcuları konseriyle yapılacak.

Mekanik Alt Yapı
Davraz Kayak Merkezi modern mekanik tesisleriyle de göze çarpıyor. Saatte 1.000 kişiyi taşıyabilen 1211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda 3 adet telesiyej (kayakçı teleferiği) bulunan merkezde ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet de t-bar (teleski)  bulunmakta.

Genç Sporculara İlham Oluyor
Davraz Kayak Merkezinin nitelikli tesisleri Isparta’daki çocukların kayakla tanışmalarına büyük katkılar sağlamakta. Isparta’da bulunan 6 amatör kayak kulübü  ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bölge Spor Kulübü tarafından yaklaşık 150 çocuğa kayak dersleri veriliyor. Buralardan yetişen sporcular ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda Isparta’yı temsil etmek için mücadele ediyorlar.
 
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