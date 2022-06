2021-2030 yıllan arasında trafik kazalanndan kaynaklı can kayıplannm %50 oranında azaltılmasını hedefleyen ve 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren 2021- 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, meydana gelen trafik kazalarında can kayıplannm önlenmesine yönelik, araçlarda emniyet kemeri kullanımının en üst seviyeye çıkanlması ve bu konuda farkmdalıklann artınlması amacıyla, İsparta İl J.K.lığı bünyesinde bulunan "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.İsparta İl J.K.lığı sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü ve yaralanmak trafik kazalan ile bu kazalar sonucunda yaşanan can kayıplannm ve yaralanmaların en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracı yaptmlmış ve Valilik Oluru alınarak uygulamalı trafik eğitimlerine başlanılmıştır.Bu amaçla; İsparta ilinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere, sürücü/vatandaşlara ve paydaş kurumlara verilecek eğitim kapsamında TÜVTÜRK Muayene İstasyonu personeline, emniyet kemerinin önemini anlatmak amacıyla "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile trafik eğitimi verilmiştir.İsparta ilinde bulunan kasaba ve köylerde vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele İsparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik şube Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi verilmesine devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.