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Isparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Isparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı
ISPARTA
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Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyetimizin 97’nci yıldönümü kutlamaları sabah Vali Ömer Seymenoğlu’nun Valilik önünde bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ,Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören; Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘in törene katılanlar ile vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşımız okundu.
Törende daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu ardından Vali Ömer Seymenoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

“Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.”
Vali Seymenoğlu konuşmasında; “Saygıdeğer konuklar, Sevgili öğretmenler, Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler, milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlar, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 97. yılını tebrik ederim. Sevgili gençler, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Aziz Milletimiz, Dünya tarihinde nadir görülen bir bağımsızlık destanı yazmış, kudret ve iradesiyle vatan edindiği Anadolu topraklarını parçalanmaktan kurtarmıştır. Bu mücadele sürecinde Milletimizin en büyük güç kaynağı istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz inancı olmuştur. Bu büyük zafer ile ecdadımız bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak, üzerinde hür yaşayabileceğimiz bir ülke armağan etmiştir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.

“97 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen, gururla Cumhuriyetimiz ve Devletimiz dimdik ayaktadır.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ilan ettiği Cumhuriyet, ya istiklal ya ölüm diyen kahramanlarımız tarafından Türk milletine ve gençliğine bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir. Bizler, bin yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 97 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen, gururla Cumhuriyetimiz ve Devletimiz dimdik ayaktadır. Geleceğe her zamankinden daha büyük ümit ve kararlılıkla yürümektedir. Gelişmiş ülkeler içinde yer alabilmek için değişimlere ayak uydurmalı ve milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız. Yokluklar ve sıkıntılar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar yaşatılması hepimizin vazgeçilmez ortak amacıdır.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoruna asla izin vermez.”
Tarihte Anadolu’nun göz kamaştıran topraklarına gözünü diken düşmanlar her zaman olmuştur. Günümüzde bile cumhuriyete kasteden düşmanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olamaz. Sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoruna asla izin vermez. Ülkemizde iç ve dış düşmanlarca sergilenen kirli oyunlar, kirli pazarlıklar 15 Temmuz tarihinde olduğu gibi milletimizin güçlü desteği ile her zaman bozulmaya mahkûmdur.

“Cumhuriyet; ilimdir, fendir.”
Sevgili gençler, sevgili öğrenciler, Dünya ülkeleri arasında Ülkemizin daha etkin olabilmesinin en önemli koşullarından birisi, dünyadaki gelişmelere ve değişmelere ayak uydurmaktır. Cumhuriyet; ilimdir, fendir. Sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Cumhuriyeti koruma ve yarınlara ulaştırma görevi bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan bu ülkenin gerçek sahibi siz gençlerimize düşmektedir. Sizler Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını anlamalı, cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne uğurda olursa olsun onu korumalı, ülkemizi her daim ilim ve irfanla bir adım daha ileriye götürmelisiniz. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Politik, stratejik ve ekonomik olarak zorlu bir coğrafya da yaşamaktayız. Ancak bedeli kanla ve canla ödenen ve vatanımız olan, bizlere ve bizlerin de sizlere emanet edeceği bu coğrafya da, hür, bağımsız, mutlu ve güvende yaşayabilmenin yegâne koşulu bir ve beraber olmaktan geçmektedir.

“Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir.”
Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetlenmeli, her türlü ayrımcılıktan kaçınarak birlik, beraberlik ve dayanışmamızı barış ve huzur içerisinde devam ettirmeliyiz. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere düşmektedir. Bu sorumluluğu alabileceğinize ve bunu başarabileceğinize olan inancımız yüksektir. Bizler sizlere güveniyoruz. Unutmayın! bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır.

“Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun.”
Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, saygıyla yâd ediyorum .Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun.” dedi.
Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından tören geçişi yapıldı Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri geçiş yapan askeri birlikleri, gazileri ve öğrencileri coşkuyla selamladıktan sonra tören sona erdi.
 
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