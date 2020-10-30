Covid-19 pandemisi ile mücadelede Sağlık İçin, Hepimiz İçin sloganıyla;MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları başta olmak üzere Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediliyor. Isparta Valiliği koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerde 7 gün 24 saat süren denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ilk seferde uyarı, ikinci ihlalde para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün (bir) faaliyet durdurma, dördüncü ve sonraki her ihlalde ise 3 (üç) gün faaliyet durdurma idari yaptırımları uygulanmakta.Yapılan son denetimlerde Isparta’da yeme içme sektöründe faaliyet gösteren iki işletmeye daha önce yapılan üç denetimde tespit edilen eksiklikleri dördüncü denetimde de gidermedikleri için 3 (üç) günlük faaliyet durdurma yaptırımı uygulandı. Denetimler sonucu işletmelerin sosyal mesafeli masa düzenine uymadıkları ve müşterilerin dans/oyun oynamasına müsaade ettikleri tespit edildi. Dördüncü kez ve ısrarla kuralları ihlal eden işletmeler 3 gün boyunca faaliyet gösteremeyecek.Ulusça Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam ediyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu görevlileri fedakarca bu mücadeleye destek oluyor. Pandemi mücadelesi sadece kamu gücüyle sürdürülebilecek bir eylem değil. Bu mücadeleyi topyekûn yapmalıyız. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabiliriz. Sosyal hayatın her adımında bizlerin sağlığı için belirlenmiş kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız.Bu kurallar ise oldukça basit; MASKE + MESAFE + TEMİZLİKUnutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.