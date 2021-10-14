CUMHURİYET KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Gençlik ve Spor Isparta İl Müdürlüğü sportif etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek olan Basketbol ve Voleybol Liseler Arası Cumhuriyet Kupası Turnuvası’nın fikstürleri belli oldu.Her yıl Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvaları bu yıl basketbol ve voleybol branşlarında düzenlenecek. Turnuva 6 Mart Spor Salonunda, 18 – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Basketbol ve Voleybol İl temsilciği ile İl Müdürlüğümüz işbirliğinde hazırlanan turnuva 18 Ekim 2021 Spor Lisesi – 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilecek Genç Kızlar Voleybol müsabakası ile başlayacak.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü