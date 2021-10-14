ISPARTA'NI YENİ FUARCILIK MARKASI ASKO!

Isparta'da uzun süre alanında uzman fuarcılık sektöründe faaliyetler gösteren Ahmet Sırça ve Onur Çakır birleşerek ASKO Fuarcılık şirketini kurdu.



Isparta'da fuarcılık sektöründe yeni bir soluk getirecek ASKO Furacılık'a hayırlı olmasını diliyoruz.



Onur Çarkçı, Ahmet Sırça; ASKO Fuarcılık hakkında sosyal medyadan yaptıkları açıklamada:

''Selamlar dostlar.. Duyurmak istediğim güzel bir haber var.. Bundan böyle Isparta’da yapılacak tüm fuarları Sayın Ahmet Sırça ile birlikte kurduğumuz yeni Şirketimiz Asko Fuarcılık bünyesinde yapacağız. Özelikle Ahmet Sırça’nın fuarcılık alanındaki tecrübesi ortadadır, sadece Isparta’da 25 yıldır düzenlenen Santek Mobilya Dekorasyon Fuarı ve 16 yıldır düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı onun eseridir. İnşallah yaptığımız bu faaliyet Isparta’nın gelişimine ve ticari hayatına önemli katkısı olur. Birlikte yapacağımız ilk çalışma 18-21 Kasım 2021 tarihinde Isparta Gökkubbe’de düzenlenecek olan Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz…'' Dedi.

