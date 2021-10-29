Cumhuriyetimiz 98 Yaşında

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yıldönümü etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene; Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, aziz şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerimiz katıldı.Törende sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Ardından başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz adına bir dakikalık saygı duşunda bulunuldu.Tören İstiklal Marşımızın okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle son buldu.Şehit Kabirleri Ziyaret EdildiCumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yıldönümü etkinlikleri Garnizon Şehitliği’nde devam etti. Burada tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua okundu. Ardından Vali Seymenoğlu ve katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar.Vali Seymenoğlu aziz şehitlerimizin kabirleri başındaki yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek taziye dileklerini yineledi.