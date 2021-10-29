29 EKİM CUMHURİYET KUPASI

HEYECANI SONA ERDİ

Müsabakaların sonunda Genç erkekler kategorisinde Isparta Final Okulları birinci, Bahçeşehir Koleji ikinci, Süleyman Demirel Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yarışmaları” sona erdi.Cumhuriyetin 98. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atletizm, Voleybol ve Basketbol branşlarında toplam 650 sporcu mücadele etti.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yarışmaları” sona erdi.Cumhuriyetin 98. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atletizm, Voleybol ve Basketbol branşlarında toplam 650 sporcu mücadele etti.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışmaları” Gölcük tabiat parkında gerçekleştirildi. Minikler, Yıldızla ve Gençler olmak üzere kategorilerinde düzenlenen yarışlara toplam 300 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular 10 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma Kros Yarışmalarına katılacak.1. Kamile Gürkan Orta Okulu2. Halıkent Orta Okulu3. Ülkü Orta Okulu1. Sav Orta Okulu2. Nazmiye Demirel Orta Okulu3. Kadir Boylu Orta Okulu1. Isparta Spor Lisesi2. Borsa İstanbul Mes. Teknik Anadolu Lisesi1. İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu2. Halıkent Orta Okulu3. Kamile Gürkan Orta Okulu1. Nazmiye Demirel Orta Okulu2. Halıkent Orta Okulu3. Ülkü Orta Okulu1. Isparta Spor Lisesi2. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi3. Gül Mesleki Teknik Anadolu Lisesi1. Vedat Toprak Kartalcık2. Özgür Yıldırım3. Umut Berkay Tunçbilek1. Beril Asel Tonay2. Fatma Ebrar Uçar3.Elif Mesude Çetin1. Yiğit Alp Şen2. Efekan Efe3. Bulut Çatak1. Belinay Akbaş2. Elif Beyza Kökçüoğlu3. Melisa Yaman1. Ramazan Emre Önder2. Mevlüt Can Karaboyalı3. Muhammed Emre Öztaş1. Ceyda Melek Pınar2. Meryem Tekal3. Rabia Duran29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvaları ” 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya Genç Erkekler kategorisinde 6 takım toplam 90 sporcu mücadele etti.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvaları ” 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 21 takım toplam 260 sporcu mücadele etti.Genç Kızlar kategorisinde birinciliğini Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi göğüslerken, ikinci Spor lisesi , Boğaziçi Koleji Lisesi üçüncü oldu. .Genç Erkeklerde ise birinciliğini Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi göğüslerken, ikinci Mustafa Gürken Anadolu Lisesi ikinci, Büyük Başarı Koleji üçüncü oldu. .Derece elde eden okul takımlarına kupaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde takdim edilecek.Katılım sağlayan tüm okullara teşekkürlerini ileten Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, dereceye giren okulları tebrik etti.