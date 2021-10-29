29 EKİM CUMHURİYET KUPASI
HEYECANI SONA ERDİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yarışmaları” sona erdi.
Cumhuriyetin 98. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atletizm, Voleybol ve Basketbol branşlarında toplam 650 sporcu mücadele etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yarışmaları” sona erdi.
Cumhuriyetin 98. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atletizm, Voleybol ve Basketbol branşlarında toplam 650 sporcu mücadele etti.
Atletizm Yarışları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışmaları” Gölcük tabiat parkında gerçekleştirildi. Minikler, Yıldızla ve Gençler olmak üzere kategorilerinde düzenlenen yarışlara toplam 300 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular 10 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma Kros Yarışmalarına katılacak.
İşte Sonuçlar
Takımlar Küçük Erkekler Kategorisinde
1. Kamile Gürkan Orta Okulu
2. Halıkent Orta Okulu
3. Ülkü Orta Okulu
Takımlar Yıldız Erkekler Kategorisinde
1. Sav Orta Okulu
2. Nazmiye Demirel Orta Okulu
3. Kadir Boylu Orta Okulu
Takımlar Genç Erkekler Kategorisinde
1. Isparta Spor Lisesi
2. Borsa İstanbul Mes. Teknik Anadolu Lisesi
Takımlar Küçük Kızlar Kategorisinde
1. İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu
2. Halıkent Orta Okulu
3. Kamile Gürkan Orta Okulu
Takımlar Yıldız Kızlar Kategorisinde
1. Nazmiye Demirel Orta Okulu
2. Halıkent Orta Okulu
3. Ülkü Orta Okulu
Takımlar Genç Kızlar Kategorisinde
1. Isparta Spor Lisesi
2. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
3. Gül Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Ferdi Küçük Erkekler Kategorisinde
1. Vedat Toprak Kartalcık
2. Özgür Yıldırım
3. Umut Berkay Tunçbilek
Ferdi Küçük Kızlar Kategorisinde
1. Beril Asel Tonay
2. Fatma Ebrar Uçar
3.Elif Mesude Çetin
Ferdi Yıldız Erkekler Kategorisinde
1. Yiğit Alp Şen
2. Efekan Efe
3. Bulut Çatak
Ferdi Yıldız Kızlar Kategorisinde
1. Belinay Akbaş
2. Elif Beyza Kökçüoğlu
3. Melisa Yaman
Ferdi Genç Erkeklerler Kategorisinde
1. Ramazan Emre Önder
2. Mevlüt Can Karaboyalı
3. Muhammed Emre Öztaş
Ferdi Genç Kızlar Kategorisinde
1. Ceyda Melek Pınar
2. Meryem Tekal
3. Rabia Duran
Basketbol Turnuvası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvaları ” 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya Genç Erkekler kategorisinde 6 takım toplam 90 sporcu mücadele etti.
Müsabakaların sonunda Genç erkekler kategorisinde Isparta Final Okulları birinci, Bahçeşehir Koleji ikinci, Süleyman Demirel Fen Lisesi ise üçüncü oldu.
Voleybol Turnuvası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvaları ” 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 21 takım toplam 260 sporcu mücadele etti.
Genç Kızlar kategorisinde birinciliğini Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi göğüslerken, ikinci Spor lisesi , Boğaziçi Koleji Lisesi üçüncü oldu. .
Genç Erkeklerde ise birinciliğini Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi göğüslerken, ikinci Mustafa Gürken Anadolu Lisesi ikinci, Büyük Başarı Koleji üçüncü oldu. .
Derece elde eden okul takımlarına kupaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde takdim edilecek.
Katılım sağlayan tüm okullara teşekkürlerini ileten Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, dereceye giren okulları tebrik etti.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü