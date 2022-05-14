HALUK LEVENT'TEN ISPARTA'DA MUHTEŞEM HALK KONSERİ



Isparta Meydan AVM etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Haluk Levent Ispartalılarla buluştu.

Haluk Levent 13 Mayıs 2022 saat 21:30'da AVM'de bulunan açık alanda muhteşem bir konser verdi.

Ücretsiz konserde Haluk Levent, güzel sesi ve muazzam şarkılarıyla Ispartalıları çoşturdu, güzel bir akşam yaşattı. Konser AVM'yi adeta salladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Haluk Levent’e Isparta’mıza özgü hediyeler takdim etti.

100 binden’den fazla kişinin Haluk Levent Konserine katıldığı Meydan AVM yönetimi tarafından açıklandı.



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