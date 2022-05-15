GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olanaçılışı Gençlik yürüyüşü ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kutlamaları Gençlik yürüyüşle başladı. Açılış töreni 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında devam etti.Türkiye genelinde, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlama programı düzenlenen yürüyüşle başladı.15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 09:30’da Tren Garı önünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar süren Gençlik Yürüyüşüne Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milli sporcular, kulüp temsilcileri, sporcular ve öğrencileri katıldı.Çok sayıda öğrenci ve sporcunun taşıdığı bayrak ve flamalarla renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu.Hükümet Meydanındaki törende ise ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz tarafından Atatürk Anıtına ‘Gençlik Haftası” çelengi sunuldu.Tören haftanın anlamı ve önemine belirten konuşmayla devam etti. Tüm gençlik adına Isparta Gençlik Merkezi Üyesi Nurgül Dinçtürk günün anlamıyla ilgili yaptığı konuşmasında şunlara yer verdi: “19 Mayıs 1919 tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan, İstiklal Mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs’ın 100.Yıl dönümü. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal’in 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlatmamız gerekir. Atatürk, uygun olmayan şartlarda birinci dünya savaşına devam etmekte zorlanan Türk Milletini, Galata’dan demir alan ‘Bandırma’ isimli vapur ile İngiliz işgalindeki Samsun’a ayak basarak ‘Kurtuluş’un ışığı ve umutlarıyla doldurulmuştur. O sıralar Samsun’da Pontusçular kol gezmekteydi. Halk kendini koruyamayacak durumdaydı. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve ‘Türk milletini; yine milletin kedi azim ve kararı kurtaracaktır’ diyen Atatürk yediden yetmişe, kuzeylisi güneylisi, doğulu batılısı, genci yaşlısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Tüm yoksulluğuna, tüm yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti eşi benzeri görülmemiş bir başarı elde etmiştir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele azmi, milletin vatan sevgisini ve özgürlükleri için canlarını hiç düşünmeden feda edebilecek kadar cesur ve inançlarının kuvvetli olduğunu bütün dünyaya ispatlamıştır. Atatürk, ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiği gibi, bu bayramı da, yurdun dört bir yanında vatanları için kan döken, şehitlik mertebesine koşar adımla giden Türk milletinin, gelecek nesillerine hediye etmiştir. Türk gençliği olarak biz, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emaneti olan Cumhuriyet’e sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, sağlıklı eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılan bizler; ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacağız. Milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bayrağımızın hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanması için canlarını hiçe sayan bütün şehitlerimizi ve Milli Bağımsızlığı gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 103. Yılı kutlu olsun.”Konuşmanın ardından Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi öğrencileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fahri Antrenörü Murat Kul eşliğinde halk oyunları gösterisi yapıldı.Törenin sonunda ise Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı önünden Gençlik Koşusunun startını verdi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kutlama ve etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.