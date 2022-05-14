Isparta'da kısa süre etkili olan hortum olayı sanayide iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Isparta’da hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, paniğe neden oldu.Isparta’da öğle saatlerinden itibaren etkili rüzgarın ardından hortum oluştu. Yeni Sanayi Sitesinde oluşan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Hortum, bir süre görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu.Öte yandan hortum oluşurken, çevredeki vatandaşlar paniğe kapılarak kapalı alanlara akın etti. Bir işyerinde ise vatandaşlarda büyük korku yaşadı. Dışarıda oluşan hortumu korkulu gözlerle izlediler. İçeride kaçışırken bir vatandaşın ise düştüğü görüldü.