24 Ekim 2021 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Koronavirüs geçirenlerde yeni tehlike

ABD'de 740 hasta üzerinde yapılan bir çalışma, koronavirüs geçirmiş kişilerin enfeksiyondan aylar sonra bilişsel bozukluklar yaşayabileceğini ortaya koydu. Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu, görülen sorunlar arasında yer alıyor.



Mehmetçik affetmedi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



G20 Zirvesi öncesi son Kabine Toplantısı yarın

G20 Zirvesi öncesi son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak.



Sarıyer’de zincirleme kaza

Sarıyer’de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Özel harekat polisine ait zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar bulunduğu öğrenildi.



Bakan Özer açıkladı: Artık e-Devlet’ten alınabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini bildirdi.



Çin ve Rusya’dan tehlikeli hamle

ABD, İngiltere ve Avustralya liderlerinin AUKUS işbirliği ilan etmelerinin ardından bölgede sular durulmuyor. Çin ve Rus savaş gemileri, Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan ilk kez geçiş yaptı.



Trabzonspor, İzmir'de hata yapmadı!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho kaydetti.

