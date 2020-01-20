Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosundan çocuklara yarıyıl karne hediyesi

Kavuklu ile Pişekar Kültür Sinemasında sahnelenecek



Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden birisi olan Kavuklu ile Pişekar orta oyununu karne hediyesi olarak çocuklarla ücretsiz olarak buluşturuyor.Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Kavuklu ile Pişekar orta oyunu 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü saat 15.00’da karne hediyesi olarak çocuklar için sahnelenecek.Kültür Sinemasında sahnelenecek olan oyunda Kavuklu ile Pişekar’ın komik hikayeleri çocuklar için ücretsiz olarak sahnelenecek.Kavuklu ile Pişekar’ın komik hikayelerinin yer aldığı oyunda borçları çok olan Kavuklu Hamdi Efendi, borçlarından kurtulmanın bir yolunu bulur. Ancak bulduğu bu yol hiç normal bir yol değildir. Borçluları ile olan komik hikâyesinin anlatıldığı 7 kişilik ve tek perdelik oyun ilginç ve komik gelişmeleri de beraberinde getiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak kurdukları Şehir Tiyatrosu ile sanata yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, geçen aylarda ilk olarak Neşeli Orman Müzikali ile perdelerini açan şehir tiyatrosunun, hafta sonunda yarıyıl tatiline giren çocuklar için Kavuklu ile Pişekar orta oyununu sahneleyeceğini söyledi. Kültür Sinemasında saat 15.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak sahnelenecek olan tiyatro oyununa tüm çocukları davet eden Başkan Başdeğirmen, oyunların belli periyotlar dahilinde Ispartalılar ile buluşturulmaya devam edeceğini dile getirdi.