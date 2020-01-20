ISPARTASPOR32 - AKŞEHİRSPOR MAÇ ÖZETİ



BAL 7’nci grubun iki iddialı takımı Ispartaspor ve Akşehirspor dün saat 14:00’de Isparta Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabakayı yaklaşık 5 bin Ispartasporlu taraftar takip ederken, 100’e yakında Akşehirspor taraftarı Isparta’ya gelerek takımlarına destek oldular. Maçı ayrıca Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Daire Müdürleri ve protokol üyeleri de takip etti. Oldukça iddialı ve zorlu geçen maçı Ispartaspor 1-0 kazandı. Volkan Serim’in golüyle gelen 3 puan ekibimiz için büyük avantaj oldu.



PENALTI KAÇIRDIK



Müsabakaya hızlı başlayan taraf Ispartaspor oldu. İlk yarı oldukça etkili ataklar yapan ekibimiz 41’nci dakikada penaltıdan faydalanamadı. Ceza alanı içerisinde rakibi tarafından düşürülen Enes kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Maçın hakemi bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Takımın golcü oyuncusu Volkan Serim topa etkili bir vuruş gerçekleştiremedi. Top kale direğine çarparak dışarı çıktı.



İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADIK



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlanırken, ikinci yarıya ev sahibi Ispartaspor oldukça hızlı başladı. Ekibimiz dakikalar 70’i gösterdiğinde golcü oyuncu Volkan Serim’in müthiş golü ile 1-0 öne geçti. Müsabaka bu sonuçla tamamlandı. Ayrıca maçın ilk yarısına 4, ikinci yarısına ise 6 dakika ilave edildi.





