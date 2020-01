Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?

İslam dini, büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'an-i Kerim'de sihir yapanların ahiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. (Bakara. 2/102; Felâk, 113/4) Hz Peygamber (sas) de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır. (Buhâri, Vesâyâ, 23; Müslim, İman. 145)

Cahiliye devrinde sihir/büyü çok yaygındı. Cincilik, kâhinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumun da etkisiyle işi Kur'an'ın bir sihir eseri olduğunu ileri sürmeye kadar vardırmışlardı. (Sâd, 38/4; Zâriyat. 51/52)

Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam'a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesi ile büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir. (Bkz. Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, l, 51; Nevevi, Ravda. IX, 129, 346)

Sihire ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah'a sığınmak ve O'na güvenmektir. Hz. Peygamber (sas), her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felak ve Nâs süreleri ile Ayete'l-kürsiyi okumuştur. (Buhârî. Vekâle. 10, Fezâilü’l-Kur’an, 10, TirmizI, Fezâilü'l-Kur’an, 3) Ayrıca torunları Hz Hasan ve Hüseyin'i (r.a.) nazar büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur. "Her türlü şeytan ve zehirli haşarattan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."Buhari, Ehâdîsu'l-enbiyâ 10, bkz İbn Mâce. Tıb. 36)

Bunun yanında sihre maruz kaldığını düşünen bir kimsenin, şifayı Allah'tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur’an okutması ve dua ettirmesinde bir sakınca yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulu 28 Eylül 1979 tarih ve 1883 sayılı kararında. Cenab-ı Hak'tan şifa umarak hastalara Kur'an-ı Kerim ve şifa ile ilgili dualar okumanın caiz; halkı kandırmak ve gaipten haber vermek amacıyla üfürükçülük yapmanın ise dinen yasak olduğunu belirtmiştir.

Ayet-i Kerime ve Meali

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" (Mâide, 5/90)



Hadis-i Şerif ve Manası

Ebû Hureyre'den (r.a) nakledildiğine göre, Resulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de (kendisini koruması için nazarlık ve benzeri) bazı şeyler takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir.” (Nesai, Muharebe. 19)

Dua



“Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmay1,aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.” (İmam Mâlik. Dua. No: 508)