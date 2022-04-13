Ayrıca Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Et-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri Türker sanal market ile uygun fiyatlarla kapınızda. İhtiyacınız olan online market alışverişi için

!

7 gün 24 saat alışveriş imkanı üstelik

teslimat ücreti yok!

Whatsapp:

0541 100 32 32

Hafta içi

10:00 - 19:00

Hafta sonu

10:00 - 16:00

saatleri arasında siparişlerişniz

aynı gün kapınızda!

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2

: Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3: