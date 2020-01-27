Nitelikli eleman sorunu Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri. Ancak Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta’da nitelikli eleman sorununun çözümü noktasında önemli bir adım attı. İl genelinde 35’e yakın mesleki eğitim kurumu olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, nitelikli eleman gücünün okullarda tanınırlığının arttırılması noktasında Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne talimat verdi.



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi.



'' Özellikle şehrimizdeki mesleki ve teknik eğitim okullarına yönelik bir çalışma içerisindeyiz şu anda il merkezi ve ilçelerde dahil olmak üzere yanlış hatırlamıyorsam 35 civarında mesleki eğitim veren okulumuz var, farklı alanlarda farklı branşlarda Bunun 11'i İl Merkezi diye hatırlıyorum 11 tanesi, bunlarla tek tek tanıtımlarına yönelik arkadaşlarımız Medya grubundaki arkadaşlarımız sağ olsun hiçbir beklentiye de girmeden bir program yapıyorlar yapmaları da lazım Çünkü şehrimiz nerede hangi okul var Onu bile bilmiyorlar Çünkü biz bile zor takip ediyoruz ki vatandaşımızın takip etmesi mümkün değil Ancak o konuyla o alanla ilgili olan arkadaşlar birebir takip edebiliyor ama biz istiyoruz ki bunu biraz daha bilinirliğini artırırsak bu okulların emin olun ki alandaki girişimci arkadaşlarımız biraz daha meraklanacak Bunun farkına varacak ve kamununda Devleti'nde hangi alanları desteklediğini görerek okullardan mutlaka mezun çocukları talep edeceklerdir şu anda alanda bunu görüyoruz isim vermek istemiyorum ama 8-10 tane büyük işyerlerinde okullarımızdan mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızdan stajyer diye başlıyorlar uygulamanın içerisinde yer alıyor süreçte o girişimci iş adamı mutluysa o çocukla o ara elemanla devam ediyor bu süreçte de devlet birçok destek veriyor üniversitede başarılı olamayabilir siz ne yaparsanız yapın istediğiniz kadar özel ders aldırın özel iyi okullara gönderin başarılı olamıyor Çünkü o çocuğun karakteri el becerisi kafasından geçenleri farklı, işte o çocukları da bu tür alanlara yollamak lazım Spor Lisesi olur güzel sanatlar olur işte diğer mesleki eğitim veren okulların Elektrik Bölümü olur motor bölüm olur vesaire vesaire böyle onlarca bölüm var en azından En kısa yoldan İş hayatına atılmak fırsatını veririz bu batılı birçok ülkede bu şekilde.'' Dedi.



