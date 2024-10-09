13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya'da Başladı

Antalya Anfaş Fuar Alanı'nda bu yıl 13.'sü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını ziyaretçilere açtı. Beş gün sürecek olan fuarda, 400'ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Fuarda Isparta standı da büyük ilgi görüyor ve yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuarın açılışına katılan Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin, Isparta standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilenerek, şehrin eşsiz ürünlerini tanıttı. Ardından Valimiz Erin, fuar alanında diğer stantları da gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Vali Abdullah Erin fuarla ilgili yaptığı açıklamada, "Isparta'mızın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması gereken çok sayıda ürünü var. Ticaret ve Sanayi Odamız ile Ticaret Borsası Başkanımız ve ekiplerimizle birlikte, bu kıymetli ürünleri YÖREX Fuarı’na katılan vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Isparta’mızın coğrafi işaret alması gereken ürünlerinin takipçisi olacağız. Avrupa Birliği’nde de tescil bekleyen gül yağımız var ve bu süreci odalarımızla el birliğiyle takip edeceğiz," dedi. Vali Erin, fuarın Isparta'nın adını daha geniş kitlelere duyuracağına ve şehrin gündeme taşınmasına katkı sağlayacağına olan inancını da belirtti.

YÖREX Fuarı, Isparta ve diğer illerin yerel lezzetleri ve kültürel miraslarını tanıtma imkanı sunarak 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.



