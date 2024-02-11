Isparta'da Çiğköftede Şok Kampanya!

Isparta'nın çiğköfte konusundaki lideri Çiğköfteci Nilgün Usta, sadece lezzetinde değil, aynı zamanda cebinize dost fiyatlarıyla da fark yaratıyor! 1 kg malzemeli çiğköfte sadece 220₺, malzemesiz çiğköfte ise sadece 110₺. Üstelik, bir dürüm alana ikinci dürümü ücretsiz! Diğer çiğ köfte satıcılarıyla kıyaslandığında ise fiyatlarımız 80 ila 120 TL daha uygun! Kalite ve ekonomi bir arada, Nilgün Usta farkıyla tanışmak için hemen bize ulaşın:Çelebiler Mahallesi 119 Cadde No: 25/1.Telefon: 0 (536) 870 18 16.