"ISPARTA'DA MEVSİMLİK TAZE BALIKLAR HER ZAMAN KAYA BALIK'TA!

Isparta'nın denizle buluştuğu nokta, balık severlerin vazgeçilmez adresi haline geldi! Kaya Balık ve Kaya Balık Evi, deniz mahsülleriyle dolu sofralarınıza sağlık ve lezzet katmak için hazır!

Kaya Balık ve Kaya Balık Evi, deneyim, tutku ve dinamizmi bir araya getirerek Isparta'ya özgü mevsiminde ve bölgesinde sürdürülebilir balıkçılık yöntemleriyle avlanan en taze balıkları günlük temin ediyor. 'Yeni nesil taze balıkçı' konseptiyle her gün en taze, sağlıklı ve lezzetli balıklar Kaya Balık'ta sizi bekliyor.

Ayrıca, Kaya Balık Evi Restoranı'nda deniz mahsülleri ve mezelerle birleşen enfes bir lezzet şöleni sizleri bekliyor. Uzmanlar, kış aylarında vücut direncini korumak ve sağlıklı yaşam için bol bol balık tüketilmesini öneriyorlar.

Karada balık arayışınız artık sona erdi, çünkü balığın adresi Kaya Balık'tır!

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

. Sipariş ve bilgi için WhatsApp: 0 530 072 21 80,

Telefon: 0246 220 20 70







































































































