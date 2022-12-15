Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı sona erdi. TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama geldi.



alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.



Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.



TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ: RAKAM KONUŞULMADI



TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacaktır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız. Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.



Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız.



Üçüncü toplantı için şu anda tarih belirleyemedik, sunuların gelmesini bekleyeceğiz, muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum." dedi.



TİSK GENEL SEKRETERİ: İŞVEREN DESTEĞİ MASADA



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik.'' dedi.



BAKANLIK ANKETİ: 7 BİN 845 TL



İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.



ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.